«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Эйбаром»

«Валенсия» в матче 12-го тура чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с «Эйбаром» со счетом 0:0.

Встречу пропустил российский полузащитник гостей Денис Черышев, который сдал положительный тест на коронавирус.

После этого матча «Валенсия» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Эйбар» с 14 очками — на 11-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Эйбар» — «Валенсия» — 0:0

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа, Арбилья, Бургос, Альварес (Ресио, 88), Экспосито, Кике Гарсия, Инуи (Посо, 70), Муто (Серхио Энрич, 82), Хиль.

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Габриэл Паулиста, Лато (Коррейа, 84), Солер, Рачич, Муса (Гамейро, 70), Гонсалу Гедеш, Гомес, Вальехо (Хасон, 70).

Предупреждения: Бургос, 42. Арбилья, 44. Рачич, 57. Альварес, 69. Гомес, 90+3.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

7 декабря. Эйбар. Стадион «Ипуруа».