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«Бетис» победил «Леванте» в чемпионате Испании

17:56
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«Бетис» обыграл «Леванте» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1.

У «Бетиса» хет-трик оформил нападающий команды Хуан Мигель Хуанми. В составе «Леванте» единственный гол забил защитник Шкодран Мустафи.

«Бетис» набрал 27 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Леванте» 7 очков и 20-я позиция.

Испания. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 16:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
3:1
Леванте
Голы
Мустафи, 7 (0:1), Хуанми, 54 (1:1), Хуанми, 63 (2:1), Хуанми, 81 (3:1)
Бетис
Руй Силва Бартра Виктор Руис Алекс Морено Фекир (Лайнес, 90+1 ) Каналес Гуардадо Родригес Хуанми (Виллиам Карвалью, 88 ) Виллиан Жозе Руибаль (Гонсалес, 76 )
Леванте
Карденас Сон Мустафи Везу Клерк Барди Малса Кампанья Рохер Моралес Де Фрутос (Сольдадо, 63)
Предупреждения
Виктор Руис 40, Фекир 71  -  Везу 17, Рохер 29, Малса 67
Судьи
Арьяс

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Екатерина Савостина все материалы автора

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