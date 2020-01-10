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Эрнесто Вальверде: «Атлетико» перевернул игру за два хода"

00:51
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Атлетико» (2:3) в 1/2 финала Суперкубка Испании отметил, что каталонцы доминировали.

— Это была игра, в которой мы доминировали, — цитирует пресс-служба федерации футбола Испании Вальверде. — В конце концов, когда казалось, что игра в наших в руках, за два хода «Атлетико» перевернул ее. Соперник сравнял счет в ситуации, когда мы не знали, как остановить их. Мы были удивлены таким развитием событий.

Увольнение? Тренеры отдают всех себя в каждой игре. Всегда существует нестабильность, когда нет результатов или когда вы проигрываете. Я не могу это контролировать.

Барселона — Атлетико

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