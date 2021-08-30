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«Барселона» хочет взять Бельерина на замену Эмерсону

17:26
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«Барселона» намерена приобрести защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает Mundo Deportivo.

В данный момент руководство «Барселоны» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе защитника Эмерсона в английский клуб. Примерная сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

Соглашение между двумя сторонами близко к успешному завершению, поэтому «Барса» стремится найти замену бразильцу и укрепить оборонительную позицию.

В прошлом сезоне АПЛ 26-летний Бельерин провел 25 матчей в составе «канониров», забил один гол, отдал две результативные передачи и получил восемь желтых карточек.

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