«Барселона» хочет взять Бельерина на замену Эмерсону
17:26
«Барселона» намерена приобрести защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает Mundo Deportivo.
В данный момент руководство «Барселоны» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе защитника Эмерсона в английский клуб. Примерная сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.
Соглашение между двумя сторонами близко к успешному завершению, поэтому «Барса» стремится найти замену бразильцу и укрепить оборонительную позицию.
В прошлом сезоне АПЛ 26-летний Бельерин провел 25 матчей в составе «канониров», забил один гол, отдал две результативные передачи и получил восемь желтых карточек.
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