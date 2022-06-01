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Сегодня, 15:40

Гаттузо хочет пригласить в «Валенсию» полузащитника «Барселоны» Пуча

Карен Саркисян
Корреспондент
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Дженнаро Гаттузо определился с первой трансферной целью в «Валенсии», сообщает Diario Sport.

По информации источника, 44-летний итальянец хочет пригласить в испанский клуб полузащитника «Барселоны» Рикарда Пуча.

Тренер считает, что 22-летний испанец может стать ключевым игроком в полузащите «Валенсии».

При этом главный тренер каталонского клуба Хави дал понять полузащитнику, что в следующем сезоне не может гарантировать ему место в составе.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может возглавить «Валенсию». Испанский клуб предлагает ему контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/gattuso-prioriza-llegada-riqui-puig-13746705
Дженнаро Гаттузо
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