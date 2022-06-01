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Сегодня, 14:41

Асенсио может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Witness со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, над переходом 26-летнего испанца в английский клуб работает агент Жорже Мендеш.

Отмечается, что агент, ставший представителем полузащитника в апреле, заинтересован в его переходе в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Асенсио забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: http://sportwitness.co.uk/agent-wants-to-take-26-year-old-to-manchester-united-player-admits-need-to-make-decision-future-unclear/
Марко Асенсио
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Жорже Мендеш
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