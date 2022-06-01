Асенсио может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Witness со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, над переходом 26-летнего испанца в английский клуб работает агент Жорже Мендеш.

Отмечается, что агент, ставший представителем полузащитника в апреле, заинтересован в его переходе в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Асенсио забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.