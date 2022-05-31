Гаттузо может стать главным тренером «Валенсии»

Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером испанской «Валенсии». Клуб предлагает ему контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон, сообщает Sport.es.

Гаттузо прошлым летом подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии.

В прошедшем сезоне «Валенсия» заняла 9-е место в чемпионате Испании, набрав 48 очков в 38 встречах. С командой работает Хосе Бардолас, который связан с «летучими мышами» контрактом еще на сезон.