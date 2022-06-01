Серхио Асенхо покинул «Вильярреал»

Вратарь «Вильярреала» Серхио Асенхо покинул клуб по истечении контракта, информирует пресс-служба испанского клуба.

«Вильярреал» хотел бы поблагодарить Серхио Асенхо за его упорную работу, самоотверженность и профессионализм на протяжении этих девяти лет и пожелать ему удачи в будущем. Больше, чем просто вратарь. Легенда «Вильярреала», — говорится в заявлении на официальном сайте испанской команды.

Асенхо выступал за «Вильярреал» с 2014 года. За это время 32-летний испанский вратарь провел 256 матчей за команду, из которых 84 провел на ноль.

Вместе с «Вильярреалом» голкипер становился победителем Лиги Европы в сезоне-2020/21.