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Дюрант отреагировал на истечение контракта Месси с «Барселоной»

10:00
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Баскетболист «Бруклина» Кевин Дюрант поделился мнением об истечении контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

«Безумие», — написал Дюрант в Twitter.

Контракт Месси с «Барселоной» официально завершился 1 июня. Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», после чего займет административную должность в «Барсе». За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

34-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора

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