Начо Фернандес согласовал новый контракт с «Реалом»

Защитник «Реала» Начо Фернандес согласовал новый контракт с клубом, сообщает Goal.

По информации источника, 31-летний испанец сегодня подпишет соглашение со «сливочным» сроком — до 2024 года. Сообщается, что футболист проигнорировал интерес к себе со стороны «Интера» и «Наполи».

В сезоне-2020/2021 Фернандес провел 33 матча за «Реал», на его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.