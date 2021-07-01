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Начо Фернандес согласовал новый контракт с «Реалом»

16:48
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Защитник «Реала» Начо Фернандес согласовал новый контракт с клубом, сообщает Goal.

По информации источника, 31-летний испанец сегодня подпишет соглашение со «сливочным» сроком — до 2024 года. Сообщается, что футболист проигнорировал интерес к себе со стороны «Интера» и «Наполи».

В сезоне-2020/2021 Фернандес провел 33 матча за «Реал», на его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/es/noticias/noticia-goal-nacho-firma-hoy-su-renovacion-con-el-real/2j55uo678g2312qww6dz6l3qd

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Иван Торопцев все материалы автора

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