Директор «Барселоны» оценил перспективы Усмана Дембеле

Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал будущее форварда Усмана Дембеле.

«Будущее Дембеле известно лишь ему и его агентам. У меня есть свое мнение на этот счет, но оно дела не касается. Новостей пока нет, переговоров тоже», — цитирует Алемани Diario Sport.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола и отдал 13 результативных передач в 31 матче за команду.

Контракт 25-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года.