Эмери рассказал, что думает о подписании Мбаппе нового контракта с «ПСЖ»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отреагировал на продление контракта нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ». Новое соглашение француза с парижанами рассчитано до 2025 года.

«Это личное решение, но оно было принято слишком поздно. Я ценю этого игрока и уважаю его решение, но не это время и этот формат. Это нехорошо для футбола», — цитирует Эмери Marca.

Вчера, 21 мая, стало известно о новом контракте Мбаппе с «ПСЖ», хотя ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Реалом».

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.