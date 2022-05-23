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Сегодня, 06:36

Эмери рассказал, что думает о подписании Мбаппе нового контракта с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отреагировал на продление контракта нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ». Новое соглашение француза с парижанами рассчитано до 2025 года.

«Это личное решение, но оно было принято слишком поздно. Я ценю этого игрока и уважаю его решение, но не это время и этот формат. Это нехорошо для футбола», — цитирует Эмери Marca.

Вчера, 21 мая, стало известно о новом контракте Мбаппе с «ПСЖ», хотя ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Реалом».

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Унаи Эмери
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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Валенсия – Хетафе
 1 : 0
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Алавес – Реал
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 0 : 0
15.08 18:30
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 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
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16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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