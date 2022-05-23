Бензема стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона чемпионата Испании

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим бомбардиров чемпионата Испании сезона-2021/22. 34-летний футболист забил 27 голов в 32 матчах ла лиги.

Второе место занял его одноклубник Винисиус Жуниор — 17 голов в 35 матчах, третий среди лучших — Яго Аспас из «Сельты» (17 голов в 37 матчах).

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле стал лучшим ассистентом. В его активе 13 голевых передач в 21 матче. Следом идет Бензема (12) и защитник каталонцев Жорди Альба (10 ассистов в 30 матчах).

«Реал» выиграл чемпионат Испании по итогам сезона, «Барселона» заняла второе место.