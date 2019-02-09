Диего Симеоне: "Реал" был лучше "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после поражения от "Реала" в матче 23-го тура чемпионата Испании (1:3) заявил, что "королевский клуб" был лучше его команды. 48-летний специалист также добавил, что красно-белые пока не думают о предстоящих играх 1/8 финала Лиги чемпионов, где они встретятся с "Ювентусом".

- Это была тяжелая игра, в которой "Реал" оказался лучше нас, - приводит слова Симеоне Football Espana. - Они были сильны в ключевые моменты. Мы пока не думаем об играх в Лиге чемпионов. Мы потерпели два болезненных поражения, и теперь нам предстоит матч против "Райо Вальекано". Мы должны улучшить игру и восстановить силы.

"Атлетико" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 44 очка.

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