Суарес и Фабрегас поддерживают форму на базе «Барселоны»

Нападающий Луис Суарес и полузащитник Сеск Фабрегас, которые находятся в статусе свободных агентов, тренируются на базе «Барселоны». Каталонцы разрешили своим бывшим игрокам поддерживать форму и готовиться к сезону на их полях, пока они не найдут себе новые клубы, сообщает Marca.

35-летний Суарес играл за «Барселону» с 2014 по 2020 год. Два последних сезона Луис выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истек контракт 30 июня.

35-летний Фабрегас — воспитанник «Барселоны». Он ушел из команды в 16 лет, перейдя в лондонский «Арсенал». В 2011-м Сеск вернулся в команду. Последним его клубом был «Монако».