Дембеле не уйдет из «Барсы» летом. Никто не готов платить за игрока 60 миллионов евро
15:22
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не покинет команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.
По информации источника, «сине-гранатовые» были готовы расстаться с футболистом, однако ни один клуб, интересующийся 22-летним французом, не готов платить требуемые 60 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Дембеле провел за «Барселону» 9 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 56 миллионов евро.