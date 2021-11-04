Дембеле и Дест выбыли на неопределенный срок из-за травм

Футболисты «Барселоны» Усман Дембеле и Серджиньо Дест получили травмы и выбыли на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте клуба.

У 21-летнего Деста выявлена травма поясницы. У 24-летнего Дембеле диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления футболистов не сообщаются.

2 ноября «Барселона» обыграла киевское «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда занимает второе место в группе Е с шестью очками.