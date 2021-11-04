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«Барселона» представит Хави в пятницу

16:23
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«Барселона» объявит о назначении Хави главным тренером команды в пятницу, сообщает Sport.es.

По данным источника, переговоры делегации каталонцев во главе с вице-президентом по спортивным вопросам Рафой Юсте и директором Матеу Алемани с двумя представителями «Аль-Садд» прошли успешно.

Ожидается, что тренер прибудет в Барселону в выходные, а его дебют в качестве тренера «Барселоны» состоится 20 ноября против «Эспаньола».

Хави является воспитанником «Барселоны». Испанец играл за основную команду каталонского клуба с 1997 по 2015 год. В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером в 2019-м.

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