Источник: Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира у себя в Twitter.
По информации источника, 33-летний аргентинец заключит соглашение сроком до 2023 года.
Leo #Messi will stay at #Bar?a and he will extend his contract until 2023. #transfers #FCB https://t.co/fVRcijVHks— Nicol? Schira (@NicoSchira) May 22, 2021
В сезоне-2020/21 Месси провел 47 матчей за «Барселону», на его счету 38 голов и 14 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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