Деку получил первое задание от «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб уже работает над следующим сезоном. В недавнем интервью Sports.es он рассказал о первом задании, порученном экс-игроку команды Деку, который вернулся в клуб в качестве скаута.

44-летний португалец будет отвечать за Южную Америку. Бывший футболист, который недавно посетил «Камп Ноу» ради матча с «Атлетико», уже знает, что ему необходимо искать игроков в возрасте 17-19 лет на континенте, уделяя особое внимание Бразилии.

Деку необходимо работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но не исключается вариант подписаний уже этим летом, чтобы усилить состав второй команды «Барселоны».

Напомним, ранее в каталонском клубе за скаутинг в Южной Америке отвечал Андре Кюри.