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Сегодня, 04:07

Деку получил первое задание от «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб уже работает над следующим сезоном. В недавнем интервью Sports.es он рассказал о первом задании, порученном экс-игроку команды Деку, который вернулся в клуб в качестве скаута.

44-летний португалец будет отвечать за Южную Америку. Бывший футболист, который недавно посетил «Камп Ноу» ради матча с «Атлетико», уже знает, что ему необходимо искать игроков в возрасте 17-19 лет на континенте, уделяя особое внимание Бразилии.

Деку необходимо работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но не исключается вариант подписаний уже этим летом, чтобы усилить состав второй команды «Барселоны».

Напомним, ранее в каталонском клубе за скаутинг в Южной Америке отвечал Андре Кюри.

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2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
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 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
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 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
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 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
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 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
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 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

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Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

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Атлетик

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Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 19 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
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