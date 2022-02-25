Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:45

Чемпионат Испании: «Барселона» — «Атлетик», «Райо Вальекано» — «Реал» и другие матчи 26-го тура

«Барселона» примет «Атлетик» в матче 26-го тура чемпионата Испании
Сергей Ревенко
Корреспондент
Игроки «Барселоны» Френки де Йонг и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press
26-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Лига 1. 26-й тур
25 февр, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Эльче
Испания. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 16:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Валенсия
Испания. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 18:15. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Алавес
Испания. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 20:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Реал
Испания. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Сельта
Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 16:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 18:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Бетис
Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Осасуна
Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетик
Испания. Лига 1. 26-й тур
28 февр, 23:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Кадис

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь //
Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от Юбердо до 11 очков
Россия обыграла Украину в битве за финал Евро. Онлайн-трансляция матча
Розе назвал причины поражения «Боруссии» от «Рейнджерс» в 1/16 финала Лиги Европы
Хара установил рекорд по количеству матчей в НХЛ среди защитников
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» удовлетворен игрой Карвахаля и не будет искать нового правого защитника летом

«Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Лоди
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 19 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости