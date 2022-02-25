26-й тур чемпионата Испании по футболу.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь //

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.