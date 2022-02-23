«Барселона» интересуется игроком «Аякса» Гравенберхом и полузащитником «Милана» Кесси

«Барселона» интересуется полузащитниками «Аякса» Райаном Гравенберхом и «Милана» Франком Кесси, сообщает Mundo Deportivo.

По данный издания, испанский клуб рассматривает Гравенберха как долгосрочную замену Серхио Бускетсу. Также 19-летним футболистом интересуются «Реал» и «Бавария».

25-летний Кесси попал в поле зрения «Барсы», так как у него летом 2021 года заканчивается контракт с «Миланом» и клуб хочет взять игрока в качестве свободного агента.

В этом сезоне Гравенберх провел 30 матчей за «Аякс», забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В сезоне-2021/22 Кесси провел 25 матч за «Милан», на его счету 6 голов и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.