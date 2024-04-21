Де Йонга унесли на носилках в концовке первого тайма матча с «Реалом»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму в конце первого тайма матча 31-го тура ла лиги с «Реалом». Его унесли с поля на носилках.
Трибуны «Сантьяго Бернабеу» апплодировали Де Йонгу, пока голландца увозили с поля.
Счет к перерыву — 1:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|32
|19
|4
|9
|59-38
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46-34
|51
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51-55
|42
|
10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38-44
|40
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
13
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28-38
|35
|
14
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
15
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
16
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|22:00
|
Атлетик – Гранада
|1 : 1
|20.04
|15:00
|
Сельта – Лас-Пальмас
|4 : 1
|20.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Осасуна
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
Валенсия – Бетис
|1 : 2
|20.04
|22:00
|
Жирона – Кадис
|4 : 1
|21.04
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|1 : 1
|21.04
|17:15
|
Альмерия – Вильярреал
|1 : 2
|21.04
|19:30
|
Алавес – Атлетико
|2 : 0
|21.04
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|22.04
|22:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
Новости