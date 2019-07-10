Давид Вилья: "Атлетико" не стал бы платить 126 миллионов евро за Феликса, если бы не был в нем уверен"

Бывший нападающий "Атлетико" Давид Вилья​ считает, что новичок мадридской команды Жоау Феликс добьется успеха. "Матрасники" заплатили за 19-летнего португальца 126 миллионов евро.

– Учитывая сумму, которую "Атлетико" заплатил, и то, насколько хорошо клуб справляется с проблемами, он бы не подписал его, не будучи в этом уверены, – цитирует Goal Вилью. – Я не видел много матчей с его участием, но фанаты "Атлетико" будут ему благодарны, если он будет работать. Ты можешь потерпеть неудачу, но если будешь оставлять все силы на поле, люди будут счастливы.

У меня был только один год в "Атлетико", были взлеты и падения, я забил 15 голов, мы выиграли чемпионат, а фанаты все еще благодарят меня.

Феликс хочет стать звездой в "Атлетико"