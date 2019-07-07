Феликс хочет стать звездой в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" нападающий Жоау Феликс признался, что давно следил за "матрасниками", сообщает sport.es. 19-летний португалец хочет проявить себя в новой команде наилучшим образом.

– У меня появился шанс сыграть за "Атлетико", теперь я здесь и должен проявить себя наилучшим образом. Давно следил за игрой этого клуба в Испании, видел победы команды в ла лиге и Лиге Европы, помню два финала Лиги чемпионов. Диего Симеоне – тот специалист, который делится с командой огромной энергетикой, мотивирует ее. Он был таким же игроком, и это нам очень помогает. Мой настрой? Очень позитивный, хочу добиться успеха, провести отличный сезон в новой команде и стать звездой в "Атлетико", – приводит слова Феликса sport.es.

Отметим, что Феликс перешел в "Атлетико" из "Бенфики" за 126 миллионов евро.

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