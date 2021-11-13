«Надеюсь, скоро увидимся». Дани Алвес записал обращение к болельщикам «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес обратился к болельщикам после возвращения в каталонский клуб.

«Привет, я уже здесь, в Барселоне! Я снова с вами и очень рад вернуться домой. Надеюсь, скоро увидимся», — приводит слова Алвеса пресс-служба каталонского клуба в Twitter.

? ??Hola Culers! Estoy muy feliz y contento de volver a mi casa? — @DaniAlvesD2 pic.twitter.com/u1sPi0hlVz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 13, 2021

12 ноября 38-летний бразилец подписал контракт с «Барселоной». Алвес присоединится к команде и начнет тренировки со следующей недели, однако в официальных матчах он сможет выходить только с января 2022 года.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год, выиграв с испанским клубом 23 трофея. Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов со стороны руководства.