«Барселона» возобновила переговоры о продлении контракта с Серхи Роберто
«Барселона» возобновила переговоры о продлении контракта с защитником Серхи Роберто. Новый главный тренер каталонцев Хави считает, что футболист способен навязать конкуренцию за место в стартовом составе, сообщает Marca.
Серхи Роберто и ране хотел продлить контракт с командой, но переговоры сорвались при Роналде Кумане.
Однако, ситуация вокруг фигуры Роберто резко изменилась, как только у руля «Барселоны» стал ее новый главный тренер, Хави, который видит перспективы присутствия Серхи в основном составе под его руководством.
В прошлый раз, стороны остановились на снижении зарплаты игрока, при условии продления контракта на два дополнительных сезона.
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