«Бетис» может арендовать полузащитника «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Марк Рока попал в сферу интересов «Бетиса», сообщает Diario de Sevilla.
Главному тренеру испанского клуба Мануэлю Пеллегрини интересно приглашение 24-летнего испанца.
Рока выступает за «Баварию» с 2020 года, перейдя за 9 миллионов евро из «Эспаньола». Контракт испанского полузащитника с «Баварией» рассчитан до июня 2025 года.
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