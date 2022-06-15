Гоналон близок к переходу во французский «Клермон»

Игрок «Гранады» Максим Гоналон близок к переходу во французский «Клермон», информирует RMC Sport.

Французский полузащитник хочет покинуть испанскую команду, поскольку «Гранада» в прошлом сезоне вылетела из ла лиги. Ранее 33-летний Гоналон провел 8 сезонов в чемпионате Франции в составе «Лиона». Футболист также выступал за итальянскую «Рому» и испанскую «Севилью».

В прошедшем сезоне Гоналон провел 25 матчей за «Гранаду» и отдал 2 результативные передачи. Испанский клуб занял 18-е место в ла лиге, набрав 38 очков.

«Клермон» в чемпионате Франции занял 17-е место, набрав 36 очков.