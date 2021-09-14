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Черышев пропустит не меньше месяца из-за травмы

12:00
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, получивший травму в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1), пропустит от одного до полутора месяцев, информирует Marca.

Ранее стало известно, что 30-летний хавбек получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

В этом сезоне Черышев провел четыре матча за клуб и отдал одну результативную передачу.

«Валенсия» занимает второе место в турнирной таблице. В 5-м туре «Валенсия» дома сыграет с «Реалом» (19 сентября).

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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