Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Агент Черышева рассказал, что футболисту необходимо провести дополнительные обследования после травмы

09:28
Теги:

Хуан Лопес, агент полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал «СЭ» полученную травму игрока.

«Мы ждем проведения еще нескольких медицинских тестов. О возможном времени его возвращения еще рано говорить», — сказал агент «СЭ».

Россиянин получил повреждение в конце первого тайма матча 4-го тура ла лиги против «Осасуны» (4:1) и покинул поле. В текущем сезоне чемпионата Испании 30-летний футболист отыграл 4 матча, в которых отметился одной голевой передачей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Топ-журналисты, ушедшие с «Матч ТВ». Где они теперь
Белый дом прервал трансляцию выступления Байдена на полуслове
Мужчина попытался изнасиловать девушку в лифте в Москве
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд