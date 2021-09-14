Агент Черышева рассказал, что футболисту необходимо провести дополнительные обследования после травмы
09:28
Хуан Лопес, агент полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал «СЭ» полученную травму игрока.
«Мы ждем проведения еще нескольких медицинских тестов. О возможном времени его возвращения еще рано говорить», — сказал агент «СЭ».
Россиянин получил повреждение в конце первого тайма матча 4-го тура ла лиги против «Осасуны» (4:1) и покинул поле. В текущем сезоне чемпионата Испании 30-летний футболист отыграл 4 матча, в которых отметился одной голевой передачей.
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