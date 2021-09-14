Агент Черышева рассказал, что футболисту необходимо провести дополнительные обследования после травмы

Хуан Лопес, агент полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал «СЭ» полученную травму игрока.

«Мы ждем проведения еще нескольких медицинских тестов. О возможном времени его возвращения еще рано говорить», — сказал агент «СЭ».

Россиянин получил повреждение в конце первого тайма матча 4-го тура ла лиги против «Осасуны» (4:1) и покинул поле. В текущем сезоне чемпионата Испании 30-летний футболист отыграл 4 матча, в которых отметился одной голевой передачей.