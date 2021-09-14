В сборной России рассказали о сроках восстановления Черышева

Пресс-служба сборной России в Twitter сообщила, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит из-за травмы около месяца.

«Черышев травмировал связку левого колена. Денис пропустит 3-4 недели. Желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Ранее газета Marca сообщила, что футболист пропустит от одного до полутора месяцев. 30-летний россиянин был заменен из-за повреждения в конце первого тайма матча 4-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1).

Позже «Валенсия» на своем официальном сайте сообщила, что футболист получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

В сезоне-2021/22 Черышев принял участие в четырех матчах испанского чемпионата и отметился 2двумя голевыми передачами.