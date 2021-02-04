Черышев пропустил очередную тренировку «Валенсии»
17:09
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отсутствовал на очередной тренировке команды, сообщает Sperdeporte.es.
По данным источника, 30-летний футболист испытывает дискомфорт в мышцах, из-за которых может пропустить матч 22-го тура ла лиги с «Атлетиком». Во встрече с «Эльче» (1:0) хавбек также не играл из-за проблем с мышцами.
Игра «Валенсии» с «Атлетиком» состоится 7 февраля в Бильбао. В этом сезоне футболист провел 13 матчей в ла лиге, сделав 2 голевые передачи.
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