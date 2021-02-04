Черышев пропустил очередную тренировку «Валенсии»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отсутствовал на очередной тренировке команды, сообщает Sperdeporte.es.

По данным источника, 30-летний футболист испытывает дискомфорт в мышцах, из-за которых может пропустить матч 22-го тура ла лиги с «Атлетиком». Во встрече с «Эльче» (1:0) хавбек также не играл из-за проблем с мышцами.

Игра «Валенсии» с «Атлетиком» состоится 7 февраля в Бильбао. В этом сезоне футболист провел 13 матчей в ла лиге, сделав 2 голевые передачи.