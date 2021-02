Нападающий «Атлетико» Дембеле заразился коронавирусом

Пресс-служба «Атлетико» в Twitter сообщила, что нападающий «матрасников» Мусса Дембеле 4 февраля заразился коронавирусом.

Сейчас 24-летний француз находится дома на самоизоляции.

Футболист перешел в «Атлетико» в зимнее трансферное окно из «Лиона» и пока не сыграл ни одного матча.