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Рауль и Аллегри претендуют на пост главного тренера «Реала»

18:10
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Руководство «Реала» определилось с основными кандидатами на пост главного тренера. Потенциальными сменщиками Зинедина Зидана называются Рауль или Массимилиано Аллегри, сообщает Cadena SER.

В настоящее время Рауль работает с молодежкой «Реала». В прошлом сезоне под руководством 43-летнего специалиста «сливочные» выиграли Юношескую лигу УЕФА.

53-летний Аллегри работал в «Милане» и «Ювентусе», с ними он выиграл 6 чемпионатов Италии (1 в «Милане» и 5 подряд в «Ювентусе»). Также он два раза выводил «Юве» в финал Лиги чемпионов, но не смог выиграть трофей. Аллегри четырежды признавался лучшим тренером Италии.

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