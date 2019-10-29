Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Севильей»

15:36

Стала известна заявка «Валенсии» на матч 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей». В нее не попал полузащитник сборной России Денис Черышев.

В проигранном «Осасуне» (1:3) матче 10-го тура ла лиги Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 65 минуте, не отметившись результативными действиями.

Матч «Валенсия» — «Севилья» состоится в среду 30 октября и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир