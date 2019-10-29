Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Севильей»

Стала известна заявка «Валенсии» на матч 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей». В нее не попал полузащитник сборной России Денис Черышев.

В проигранном «Осасуне» (1:3) матче 10-го тура ла лиги Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 65 минуте, не отметившись результативными действиями.

Матч «Валенсия» — «Севилья» состоится в среду 30 октября и начнется в 21.00 по московскому времени.

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