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Сегодня, 11:30

Чемпионат Испании: «Атлетико» — «Севилья», «Хетафе» — «Барселона» и другие матчи 37-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты мадридского «Атлетико» празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press
37-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Лига 1. 37-й тур
14 мая, 19:30. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Валенсия
Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Осасуна
Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Севилья
Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Гранада
Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Реал
Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
Алавес
Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Эльче
Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
15.05 20:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 20:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 20:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 20:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 20:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 20:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
15.05 20:30
Сельта – Эльче
 - : -
15.05 20:30
Хетафе – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 30 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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