Чемпионат Испании: «Атлетико» — «Севилья», «Хетафе» — «Барселона» и другие матчи 37-го тура

37-й тур чемпионата Испании по футболу.

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Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь