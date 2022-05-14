«Барселона» летом снова попробует заполучить Морату

«Барселоны» все еще заинтересована в подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Альваро Моратой, сообщает Sport.es.

Каталонская команда снова вернулась к варианту с возможным подписанием Мораты после того, как сине-гранатовым не удалось договориться с «Баварией» по поводу трансфера Роберта Левандовски.

В этом сезоне Альваро Мората провел в итальянской лиге 34 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью ассистами.

Напомним, что Мората выступает за «Юве» на правах аренды, а контракт футболиста принадлежит «Атлетико». Срок аренды 29-летнего игрока истекает летом 2022 года.