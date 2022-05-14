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Сегодня, 11:04

«Барселона» летом снова попробует заполучить Морату

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Барселоны» все еще заинтересована в подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Альваро Моратой, сообщает Sport.es.

Каталонская команда снова вернулась к варианту с возможным подписанием Мораты после того, как сине-гранатовым не удалось договориться с «Баварией» по поводу трансфера Роберта Левандовски.

В этом сезоне Альваро Мората провел в итальянской лиге 34 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью ассистами.

Напомним, что Мората выступает за «Юве» на правах аренды, а контракт футболиста принадлежит «Атлетико». Срок аренды 29-летнего игрока истекает летом 2022 года.

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Ювентус
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 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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Эспаньол – Валенсия
 - : -
15.05 20:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 20:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 20:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 20:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 20:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 20:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
15.05 20:30
Сельта – Эльче
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15.05 20:30
Хетафе – Барселона
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Карим Бензема

Карим Бензема

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 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 30 2 2
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Валенсия

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