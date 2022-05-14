Рио Фердинанд считает, что де Йонг будет хорошим приобретением для «МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд изложил свои мысли по поводу трансфера полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в английский клуб.

«Всегда считал де Йонга отличным игроком. Говорят, он может стать первым футболистом, кого купит Эрик тен Хаг, думаю, это отличный трансфер. Он быстр и хорош в дриблинге, умеет выходить из трудных ситуаций, принимает верные решения. В его игре присутствует баланс. Думаю, он был бы отличным приобретением «МЮ», — цитирует Фердинанда Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить де Йонга у «Барселоны» за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.