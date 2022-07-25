Нападающий «Барселоны» Депай может перейти в «Ювентус»
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.
Форвард ждет окончания предсезонного турне по США, чтобы после этого принять решение о своем будущем.
Ранее была информация, что «Барселона» планирует выручить за футболиста 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.
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2
|Барселона
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
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|0
|
20
|Жирона
|0
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|0
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38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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