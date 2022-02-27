Бывший тренер «Реала» Тошак находится в реанимации

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Уэльса Джон Тошак попал в реанимацию из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает El Diario Vasco.

Состояние здоровья 72-летнего специалиста ухудшилось за несколько часов, медики подтвердили, что у него «серьезная пневмония».

Тошак на данный момент находится в больнице в Барселоне, где он живет со своей женой Майте.