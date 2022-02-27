«Бавария», «Ювентус» и «Боруссия» следят за игрой Асенсио

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» следят за игрой полузащитника «Реала» Марко Асенсио, пишет Fichajes. «Ювентус» также заинтересован в хавбеке.

По данным источника, клубы планируют купить футболиста летом 2022 года. В сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Реал» он забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Асенсио с «Реалом» истекает летом 2023 года.