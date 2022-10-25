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Линекер: «Вылет «Барселоны» из ЛЧ может стать преимуществом в ла лиге»

Линекер считает, что вылет «Барселоны» из ЛЧ может помочь в борьбе с «Реалом» в ла лиге
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер считает, что вылет из Лиги чемпионов может помочь команде в борьбе с «Реалом» в ла лиге.

Каталонцы потеряют шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Быть тренером «Барсы» сложно, потому что это один из крупнейших клубов в мире, но я думаю, что Хави до сих пор хорошо справлялся и прогрессирует. Сложно все быстро изменить. Обидно из-за Лиги чемпионов, но вылет из нее может стать преимуществом в ла лиге — возможно, игроки очень устанут после чемпионата мира», — приводит слова Линекера Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в 11 матчах. «Реал» находится на первой строчке — 31 очко.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221024/1001885775/lineker-seria-sueno-volviese-messi.html
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Гари Линекер
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 2 : 2
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 1 : 2
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 1 : 1
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
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