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Иньеста: «Педри — прекрасный игрок. У него есть все, чтобы войти в историю «Барселоны»

Иньеста поделился мнением о 19-летнем хавбеке «Барселоны» Педри
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о 19-летнем хавбеке команды Педри.

«Педри — прекрасный игрок, он спокойно владеет мячом. Он играет естественно, без лишних движений. У него есть все, чтобы войти в историю «Барселоны». Видно, что он твердо стоит на ногах и много работает. Конечно, в чем-то мы похожи — но он не должен быть таким же, как я. Может, в моей игре есть недостатки, которые ему не стоит перенимать. Педри благодаря своим характеристикам будет другим футболистом», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

В сезоне-2022/23 Педри принял участие в 15 матчах «Барселоны» и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Источник: https://barcauniversal.com/iniesta-talks-xavi-messi-pedri-barcelona-return-ballon-dor-title-credentials/
Андрес Иньеста
ФК Барселона
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2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
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 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
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 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
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Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
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23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 2 : 2
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 1 : 2
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 1 : 1
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
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23.10 22:00
Барселона – Атлетик
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24.10 22:00
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Барселона

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