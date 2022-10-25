Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о 19-летнем хавбеке команды Педри.

«Педри — прекрасный игрок, он спокойно владеет мячом. Он играет естественно, без лишних движений. У него есть все, чтобы войти в историю «Барселоны». Видно, что он твердо стоит на ногах и много работает. Конечно, в чем-то мы похожи — но он не должен быть таким же, как я. Может, в моей игре есть недостатки, которые ему не стоит перенимать. Педри благодаря своим характеристикам будет другим футболистом», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

В сезоне-2022/23 Педри принял участие в 15 матчах «Барселоны» и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.