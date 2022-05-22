Радченко: «Черышеву будет легко адаптироваться к российскому футболу»

Бывший футболист «Райо Велекано» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Дениса Черышева из «Валенсии».

«Думаю, Денис будет востребованным игроком во многих клубах, потому что он качественный игрок и тем более достаточно опытный, он очень хорошо зарекомендовал себя и в нашей сборной, и в испанском чемпионате, знаю его. Думаю предложений у него будет не мало. Тем более он прекрасно говорит на русском языке, прекрасно знает наш футбол, так что адаптироваться ему будет совсем не сложно, пусть это будет самой минимальной проблемой у него», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Сардарян Алексею.

31-летний футболист перешел в «Валенсию» в феврале 2016 года из «Реала» на правах аренды, а затем покинул команду летом. Спустя два года он вернулся в валенсийский клуб (аренда из «Вильяррела»).

В 2019-м «Валенсия» выкупила права на россиянина за 6 миллионов евро. В этом сезоне хавбек провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 ассист.