«Барселона» планирует объявить о продлении контракта с Серхи Роберто на следующей неделе

«Барселона» договорилась о продлении контракта с полузащитником Серхи Роберто, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб уже готовит официальное заявление о продлении соглашения с 30-летним испанцем до конца июня 2023 года. Ожидается, что заявление будет опубликовано на следующей неделе.

Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за команду. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.