Бутсы, в которых Месси побил рекорд Пеле, продали на аукционе за 125 тысяч фунтов
На аукционе продали бутсы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб, сообщает Twitter аукционного дома Christie’s.
Бутсы продали за 125 тысяч фунтов. Деньги направят университетской больнице Vall d’Hebron в Барселоне.
В декабре 2020 года в матче против «Вальядолида» Месси забил один из голов, который стал его 644-м мячом за «Барселону». Он побил рекорд Пеле, на счету которого было 643 гола за «Сантос».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю