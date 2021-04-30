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Бутсы, в которых Месси побил рекорд Пеле, продали на аукционе за 125 тысяч фунтов

20:53
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На аукционе продали бутсы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб, сообщает Twitter аукционного дома Christie’s.

Бутсы продали за 125 тысяч фунтов. Деньги направят университетской больнице Vall d’Hebron в Барселоне.

В декабре 2020 года в матче против «Вальядолида» Месси забил один из голов, который стал его 644-м мячом за «Барселону». Он побил рекорд Пеле, на счету которого было 643 гола за «Сантос».

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