Бутсы, в которых Месси побил рекорд Пеле, продали на аукционе за 125 тысяч фунтов

На аукционе продали бутсы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб, сообщает Twitter аукционного дома Christie’s.

Бутсы продали за 125 тысяч фунтов. Деньги направят университетской больнице Vall d’Hebron в Барселоне.

В декабре 2020 года в матче против «Вальядолида» Месси забил один из голов, который стал его 644-м мячом за «Барселону». Он побил рекорд Пеле, на счету которого было 643 гола за «Сантос».