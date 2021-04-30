Виктор Вальдес договорился о возвращении в «Барселону»
Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес договорился о возвращении в каталонский клуб, сообщает Sport.es.
По информации источника, 39-летний специалист станет тренером вратарей в клубной академии.
Ранее Виктор уже возвращался в каталонский клуб, где тренировал молодежную команду. Однако в стане сине-гранатовых Вальдес продержался всего несколько месяцев, после чего возглавил клуб из 4-го дивизиона чемпионата Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/victor-valdes-vuelve-barca-11691687
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