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Виктор Вальдес договорился о возвращении в «Барселону»

17:15
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Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес договорился о возвращении в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, 39-летний специалист станет тренером вратарей в клубной академии.

Ранее Виктор уже возвращался в каталонский клуб, где тренировал молодежную команду. Однако в стане сине-гранатовых Вальдес продержался всего несколько месяцев, после чего возглавил клуб из 4-го дивизиона чемпионата Испании.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/victor-valdes-vuelve-barca-11691687

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