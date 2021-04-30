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«Барселона» подаст апелляцию на решение о дисквалификации Кумана

21:34
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«Барселона» обжалует решение о дисквалификации главного тренера Роналда Кумана, сообщает официальный сайт клуба.

Главный арбитр матча 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Уэска» (1:2) Пабло Фуэртес удалил Кумана на 66-минуте за фразу «Что за тип» в адрес четвертого судьи.

Из-за дисквалификации тренер пропустит игры с «Валенсией» (2 мая) и «Атлетико» (8 мая). В текущем сезоне «Барселона» занимает 3-е место с 71 очком после 33 матчей, отставая от идущего на первом «Атлетико» на 2 очка.

 

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/noticias/2123640/el-fc-barcelona-presentara-recurso-a-la-sancion-a-koeman

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