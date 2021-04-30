«Барселона» подаст апелляцию на решение о дисквалификации Кумана
«Барселона» обжалует решение о дисквалификации главного тренера Роналда Кумана, сообщает официальный сайт клуба.
Главный арбитр матча 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Уэска» (1:2) Пабло Фуэртес удалил Кумана на 66-минуте за фразу «Что за тип» в адрес четвертого судьи.
Из-за дисквалификации тренер пропустит игры с «Валенсией» (2 мая) и «Атлетико» (8 мая). В текущем сезоне «Барселона» занимает 3-е место с 71 очком после 33 матчей, отставая от идущего на первом «Атлетико» на 2 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/noticias/2123640/el-fc-barcelona-presentara-recurso-a-la-sancion-a-koeman
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