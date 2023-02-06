Бускетс пропустит до трех недель из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбыл на несколько недель из-за травмы. Футболист получил повреждение на 8-й минуте матча с «Севильей» (3:0).

По данным журналиста Адриана Альбетса, на восстановление хавбеку потребуется около трех недель. В скором времени футболист пройдет медицинские обследования для выявления точного диагноза.

Бускетс провел 27 матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона. В его активе одна результативная передача.