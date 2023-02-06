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Сегодня, 08:15

Бускетс пропустит до трех недель из-за травмы

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выбыл на несколько недель из-за травмы. Футболист получил повреждение на 8-й минуте матча с «Севильей» (3:0).

По данным журналиста Адриана Альбетса, на восстановление хавбеку потребуется около трех недель. В скором времени футболист пройдет медицинские обследования для выявления точного диагноза.

Бускетс провел 27 матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона. В его активе одна результативная передача.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
0
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 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
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 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
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 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
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 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
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 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
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 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
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 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 1 : 1
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 3 : 1
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 3 : 4
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 1 : 0
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 1 : 0
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 0 : 1
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 3 : 0
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
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Реал Сосьедад

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 6
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